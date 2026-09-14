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Чем обернется побег Кравченко для Зеленского: «Еврочиновникам все сложнее объяснять помощь Киеву»

Чем обернется побег Кравченко для Зеленского: «Еврочиновникам все сложнее объяснять помощь Киеву»

Очередной скандал разгорелся на Украине. На этом раз фигурантом стал генеральный прокурор Кравченко, который подал в отставку и сразу же покинул страну как раз перед очевидным арестом.

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