Гимнастка Полстяная о Латвии: «Обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об отношении к россиянам в Латвии. Накануне Полстяная сообщила, что НОК Латвии поставил ей условие для дальнейших выступлений: отказаться от гражданства России или прекратить выступления за Латвию.