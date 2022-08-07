Гимнастка Полстяная о Латвии: «Обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об отношении к россиянам в Латвии. Накануне Полстяная сообщила, что НОК Латвии поставил ей условие для дальнейших выступлений: отказаться от гражданства России или прекратить выступления за Латвию.
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