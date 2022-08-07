Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Гимнастка Полстяная о Латвии: «Обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об отношении к россиянам в Латвии. Накануне Полстяная сообщила, что НОК Латвии поставил ей условие для дальнейших выступлений: отказаться от гражданства России или прекратить выступления за Латвию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх