Безобидные на первый взгляд фотографии, которые заставят испытать чувство тревоги

Для статьи под названием «В тревожном ожидании» в выпуске американского журнала Kinfolk, посвященном адреналину, фотографа Аарона Тилли и арт-директора Кайла Бина попросили воссоздать тот ужасный момент, когда что-то должно случиться и у нас возникает тревожное предчувствие.