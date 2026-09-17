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Русская весна

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Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших.  Соотношение как всегда показательное: Украина получила 252 тела боевиков ВСУ, Россия вернула на родину 23 погибших бойца.

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