Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздником

Виктор Тимошевский

Т.е. поздравил Игоря Ивановича и Алексея Борисовича с праздником. Умылись нефтью и поддали в баньке газку. И повышение зарплаты видимо подписал. До 10 лямов в сутки. Чтобы западные ворги их не переманили.