Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздником

Пятый каналПолитикаПодписатьсяМишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздникомПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой сферы.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВиктор ТимошевскийТ.е. поздравил Игоря Ивановича и Алексея Борисовича с праздником. Умылись нефтью и поддали в баньке газку. И повышение зарплаты видимо подписал. До 10 лямов в сутки. Чтобы западные ворги их не переманили.Ответить1 д.
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