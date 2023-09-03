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Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздником

Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой сферы.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Т.е. поздравил Игоря Ивановича и Алексея Борисовича с праздником. Умылись нефтью и поддали в баньке газку. И повышение зарплаты видимо подписал. До 10 лямов в сутки. Чтобы западные ворги их не переманили.
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