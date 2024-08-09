Количество дорогих квартир в Петербурге за последний год сократилось на 52 процента

Больше всего такого жилья сейчас в Петроградском районе Аналитики из «Прайд Групп» проанализировали первичный рынок жилья Санкт-Петербурга и выяснили, что в июле 2024 года в продаже осталось всего 52 квартиры стоимостью более 100 млн рублей.