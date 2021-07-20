Депутат Рады Рабинович оскорбил соратника Зеленского Семинского за издевательство над русскими

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария о русскоговорящих жителях Украины.