«Раскатать губу»: о праве хотеть и о разнице между желанием и ожиданием

ВА

Владимир Акулов

Мало чего-то хотеть... Надо уметь придумать ТЕХНОЛОГИЮ и ИНСТРУМЕНТЫ достижения желаемого... А еще надо всё задуманное РЕАЛИЗОВАТЬ с помощью прямого ДЕЙСТВИЯ... А это могут сделать только умные и активные ... Ум - инструмент достижения поставленных целей... Тупые сложных целей достичь не могут.