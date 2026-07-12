«Ну раскатал(а) губу», — говорили нам, когда мы рассказывали о своих желаниях и мечтах. Откуда пошло такое выражение, что оно значит и какой психологический смысл в нем скрыт, рассказывает психолог и НЛП-тренер Надежда Владиславова.
«Раскатать губу»: о праве хотеть и о разнице между желанием и ожиданием
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Мало чего-то хотеть... Надо уметь придумать ТЕХНОЛОГИЮ и ИНСТРУМЕНТЫ достижения желаемого... А еще надо всё задуманное РЕАЛИЗОВАТЬ с помощью прямого ДЕЙСТВИЯ... А это могут сделать только умные и активные ... Ум - инструмент достижения поставленных целей... Тупые сложных целей достичь не могут.
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