Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

859 подписчиков

В Баку объявили Азербайджан неприступным, но никому не нужным «геморроем»

В Баку объявили Азербайджан неприступным, но никому не нужным «геморроем»

После завоевания Арцаха (Нагорого Карабаха) Азербайджан больше не боится ни России, ни Ирана. Об этом русофоб, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил каналу «Новости Кавказа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии