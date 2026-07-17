В Баку объявили Азербайджан неприступным, но никому не нужным «геморроем»

После завоевания Арцаха (Нагорого Карабаха) Азербайджан больше не боится ни России, ни Ирана. Об этом русофоб, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил каналу «Новости Кавказа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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