ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

За сутки с 5 по 6 июня Украина 28 раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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