Российские войска дойдут до границы с Польшей, если Запад не прекратит оказывать помощь Украине. Такое заявление сделал эксперт, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
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