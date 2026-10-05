«Би-би-си»: умер писатель Джеффри Арчер

Британский писатель и политик Джеффри Арчер скончался в возрасте 86 лет. О его смерти сообщила «Би-би-си» со ссылкой на издательство HarperCollins.
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