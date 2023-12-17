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Костомаров исполнил номер с Татьяной Навкой на шоу Авербуха "Вместе и навсегда"

Костомаров исполнил номер с Татьяной Навкой на шоу Авербуха "Вместе и навсегда"

Татьяна Навка, выигравшая Олимпийские игры в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым, заявила, что гордится своим партнером, который выступил в шоу на коньках впервые после перенесенных операций по ампутации.

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