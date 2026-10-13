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BBC готовит документальный фильм о скандальном сезоне Формулы 1 2007 года

McLaren BBC готовит документальный фильм о сезоне Формулы 1 2007 года, когда борьба за чемпионский титул развернулась между дебютантом McLaren Льюисом Хэмилтоном, его напарником Фернандо Алонсо и пилотом Ferrari Кими Райкконеном.

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