Глава Косово не смог решить школьную задачу по математике

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти выразил извинения за свою неспособность решить математическую задачу в ходе посещения одной из местных школ и признал, что не смог бы добиться проходного балла.
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