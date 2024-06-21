Обладательницы каких имен часто страдают от одиночества: сложный характер мешает им строить любовь Юлия ЧелкановаВ современном мире, где связи и отношения играют ключевую роль в жизни, нередко встречаются женщины, которые сталкиваются с одиночеством из-за своего уникального характера.
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