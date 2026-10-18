Наверняка вы хотя бы раз замечали на клавиатуре загадочную кнопку Scroll Lock и не понимали, зачем она вообще нужна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Инженерная модель...
- Эволюция самолёто...
- Почему боевая маш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым