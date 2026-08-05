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Главный инженер «Хонды»: «Решили серьезную проблему с вибрацией силовой установки и продвинулись в вопросе надежности и распределения энергии»

Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара признал, что проблемы с двигателем, возникшие у «Астон Мартин» в начале сезона, стали для команды и японской компании шоком.

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