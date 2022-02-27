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AMD, Intel и TSMC остановили поставки продукции на территорию РФ

AMD, Intel и TSMC остановили поставки продукции на территорию РФ

Решение компаний связаны с новыми санкциями против России.фото: facebook.com/IntelRussia--> Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD временно останавливают поставки своей продукции в Россию, сообщили источники РБК на IT-рынке.

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