AMD, Intel и TSMC остановили поставки продукции на территорию РФ

Решение компаний связаны с новыми санкциями против России.фото: facebook.com/IntelRussia--> Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD временно останавливают поставки своей продукции в Россию, сообщили источники РБК на IT-рынке.
Решение компаний связаны с новыми санкциями против России.фото: facebook.com/IntelRussia--> Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD временно останавливают поставки своей продукции в Россию, сообщили источники РБК на IT-рынке.
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