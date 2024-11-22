В мэрии объяснили, как ржавую воду адаптируют для детских садов и школ Орла

Орловцы по-прежнему обеспокоены ситуацией с ржавой водой, которая течёт из кранов. Жители заваливают мэрию вопросами о сроках исправления ситуации, а также о том, как решается проблема в детских садах и школах.
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