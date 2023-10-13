Россия инициировала резолюцию в СБ ООН по прекращению огня и заложникам

Проект резолюции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с требованием немедленно прекратить огонь в районе конфликта между Палестиной и Израилем инициировала Россия, сообщает 14 октября РИА Новости.
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