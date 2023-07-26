Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Москва получит больше 3 млн медизделий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил офсетный контракт на поставку более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов.