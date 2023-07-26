МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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    А  о геноциде славян еврейскими комиссарами  они рассказывать когда будут? Всего-то 100 лет прошло.  --  "Как свидете...В музее на Образц...

Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Москва получит больше 3 млн медизделий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» заключил офсетный контракт на поставку более 3 млн медицинских изделий для стомированных пациентов.

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