Кабмин рассмотрит возможности расширения использования маткапитала Александр АлексеенкоМатеринский капитал, с одной стороны, довольно серьезное подспорье для семей, особенно если их бюджет «плавает» в районе среднестатистического или того меньше.
Кабмин рассмотрит возможности расширения использования маткапитала Александр АлексеенкоМатеринский капитал, с одной стороны, довольно серьезное подспорье для семей, особенно если их бюджет «плавает» в районе среднестатистического или того меньше.
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