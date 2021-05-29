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Кабмин рассмотрит возможности расширения использования маткапитала

Кабмин рассмотрит возможности расширения использования маткапитала

Кабмин рассмотрит возможности расширения использования маткапитала Александр АлексеенкоМатеринский капитал, с одной стороны, довольно серьезное подспорье для семей, особенно если их бюджет «плавает» в районе среднестатистического или того меньше.

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