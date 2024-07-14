+ 18 Осторожно, жесткие кадры! www.yandex.ru/video/preview/10033414978901807837 Мы их всё же вычислили! Наши операторы нашли группу операторов Бабы Яги и прямым попаданием снаряда из Д-30 расчёт ударного дрона ВСУ уничтожен.
Мы их всё же вычислили!
Комментарии
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Балу -
Да нам и перчаточки белые уже пора бы снять... Причем снять их так, чтобы и в европах исподнее перепачкали на неделю вперёд, а "фефекты фикции" чтоб до конца дней остались...
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2 час.
G
Garry
автор а ТЫ САМ ЭТО ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ СМОТРЕЛ???
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1 час.
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