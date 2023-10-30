Хакеры взломали сайт оператора платежной системы «Мир» НСПК

Журнал о бизнесе и инвестициях

Хакеры взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК, оператора платежной системы «Мир»). Группировка Dump Forums заявила, что выгрузила «множество интересной информации из серверов платежной системы», в НСПК — что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно.