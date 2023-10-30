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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Хакеры взломали сайт оператора платежной системы «Мир» НСПК

Хакеры взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК, оператора платежной системы «Мир»). Группировка Dump Forums заявила, что выгрузила «множество интересной информации из серверов платежной системы», в НСПК — что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно.

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