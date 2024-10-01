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Госдеп США: Украина может бить по России своим оружием без всяких разрешений

Госдеп США: Украина может бить по России своим оружием без всяких разрешений

В американском правительстве высказались о нанесении киевским режимом ударов в глубь территории России.

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