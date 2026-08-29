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Земля

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Почему дом в собственности, но его нет на кадастровой карте: как привязать объект к участку

Почему дом в собственности, но его нет на кадастровой карте: как привязать объект к участку

Ситуация, когда недвижимость оформлена в собственность, но на публичной кадастровой карте её контур не отображается, встречается гораздо чаще, чем можно предположить.

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