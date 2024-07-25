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Более 140 тысяч ресурсов заблокировано в РФ за незаконный контент

Более 140 тысяч ресурсов заблокировано в РФ за незаконный контент

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Более 140 тысяч интернет-ресурсов заблокировано в России в течение последних полутора лет за распространение фейков, призывов к экстремизму и другой противоправный контент, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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