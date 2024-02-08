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Сергачев получил травму в первом матче НХЛ после восстановления

Сергачев получил травму в первом матче НХЛ после восстановления

Российский защитник команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев 7 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью‑Йорк Рейнджерс» получил повреждение ноги сразу после того, как вернулся на лед после предыдущей травмы.

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