Сергачев получил травму в первом матче НХЛ после восстановления

Российский защитник команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев 7 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью‑Йорк Рейнджерс» получил повреждение ноги сразу после того, как вернулся на лед после предыдущей травмы.