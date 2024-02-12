Обновленный суперкар Aston Martin Vantage: 665 сил и другой салон

«Младшая» спортивная модель выпускается с 2018 года, так что пришла пора планового рестайлинга. Aston Martin доработал Vantage по аналогии с флагманским DB12: в одном стиле оформлены интерьер и экстерьер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии