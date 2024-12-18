Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки 19 раз

ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки 19 раз

Украинские военные 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Официальную сводку опубликовало в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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