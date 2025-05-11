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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Делла Маддалена: «Разговаривал с Уайтом по телефону после боя. Он был счастлив»

«Я разговаривал с Даной Уайтом по телефону после боя. Он был счастлив. Скоро мы увидим, что UFC решит делать дальше», – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

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