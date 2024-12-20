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Рогов: для украинских военных в Курахово в ДНР начался обратный отсчёт

Рогов: для украинских военных в Курахово в ДНР начался обратный отсчёт

Оставшиеся в Курахово подразделения ВСУ долго не протянут. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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