Бизнесмен Маск предрек США катастрофу и заявил, 2024 год будет последним из-за мигрантов

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также один из богатейших людей на Земле Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты стремительно приближаются к пропасти из-за неконтролируемого наплыва мигрантов, хотя и сам такой.
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