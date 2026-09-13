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#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): На видео — последние четверо бойцов изрядно потрепанной 46-й оаэмбр ВСУ, которым удалось остаться в живых.

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