#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): На видео — последние четверо бойцов изрядно потрепанной 46-й оаэмбр ВСУ, которым удалось остаться в живых.
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