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Царьград

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В Чите подрядчики возместят ущерб жильцам за затопленные квартиры

В Чите подрядчики возместят ущерб жильцам за затопленные квартиры

В Чите несколько многоэтажек пострадали из-за осадков в период проведения ремонтных работ: в ходе летних ливней вода проникла на последние этажи зданий.

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