Известные российские актёры Игорь Ливанов и Владимир Стеклов приехали на гастроли в Крым – они привезли спектакль под названием «Фальшивая нота» События в нем разворачиваются спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии