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Известные российские актёры Игорь Ливанов и Владимир Стеклов приехали на гастроли в Крым – они привезли спектакль под названием «Фальшивая нота»

Известные российские актёры Игорь Ливанов и Владимир Стеклов приехали на гастроли в Крым – они привезли спектакль под названием «Фальшивая нота»

Известные российские актёры Игорь Ливанов и Владимир Стеклов приехали на гастроли в Крым – они привезли спектакль под названием «Фальшивая нота» События в нем разворачиваются спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны.

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