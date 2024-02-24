«Анатомии падения» Жюстин Трие вручили шесть «Сезаров»

«Анатомия падения» Жюстин Трие стала триумфатором 49-й церемонии вручения премии «Сезар». Судебная драма признана лучшим фильмом 2023 года и удостоена еще пяти наград — за режиссуру, оригинальный сценарий, женскую роль Сандры Хюллер, актера второго плана Сванна Арло и монтаж.
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