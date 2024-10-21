Завод ГАЗ отказался от возрождения "Волги": Новых легковушек ГАЗ не будет - проект заглох?

1,7K прочтений17 октября "О каком "возрождении" идёт речь? Позор на весь мир!" Именно таким образом все чаще народ характеризует попытки управленцев автомобильной промышленностью вернуть авто с легендарными именами на дороги нашей Необъятной.
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