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Завод ГАЗ отказался от возрождения "Волги": Новых легковушек ГАЗ не будет - проект заглох?

Завод ГАЗ отказался от возрождения "Волги": Новых легковушек ГАЗ не будет - проект заглох?

1,7K прочтений17 октября "О каком "возрождении" идёт речь? Позор на весь мир!" Именно таким образом все чаще народ характеризует попытки управленцев автомобильной промышленностью вернуть авто с легендарными именами на дороги нашей Необъятной.

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