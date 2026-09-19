Пашинян назвал Россию лучшим партнером для строительства метро в Ереване

Лучшим партнером Армении при строительстве станции метро в Ереване может стать Россия. Армянские власти в целом не намерены разрывать связи с Москвой и хотят углублять отношения, заявил премьер-министр Никол Пашинян, его процитировал сайт Armenia Today .
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