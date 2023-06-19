А кому мы хотим угодить, когда в очередной раз капитулируем перед ютубом и гуглом, которые много раз вытерли ноги о нашу страну, о наших авторов, обо все, что нам дорого и заявляем с высоких трибун: "блокировка ютуба в России не планируется".