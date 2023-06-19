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  • Вячеслав Белослюдов
    А не жирно по полторы хари на вагон? По ходу в таком количестве вагонов всю Латвию вывезти можно было. Чушь собачью г...О депортациях
  • эдуард попов
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  • Алексей
    Странные цифры однако. .15433 жителя в 9300 вагонах.В одном вагоне везли 1,6 человека???О депортациях

А кому мы хотим угодить?

А кому мы хотим угодить?

А кому мы хотим угодить, когда в очередной раз капитулируем перед ютубом и гуглом, которые много раз вытерли ноги о нашу страну, о наших авторов, обо все, что нам дорого и заявляем с высоких трибун: "блокировка ютуба в России не планируется".

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