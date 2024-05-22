«Какой круиз? Вам чего не хватает?» — Пугачева в ярости, узнав, что дочь была на корабле на пару часов до крушения

Когда Кристине Орбакайте было 16 лет, она заставила свою маму пережить страшный момент в жизни, проведя день со своим дядей Борисом Моисеевым и чуть не оказавшись в ловушке из которой сложно было выбраться.
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