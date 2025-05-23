НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

176 подписчиков

Фомин перед «Краснодаром»: «Третье место уже считается для «Динамо» неудачей, команда растет в последние годы. Но это не значит, что не надо биться за бронзу»

Хавбек бело-голубых высказался в преддверии субботнего матча Мир РПЛ с «Краснодаром». — Для вас по-прежнему есть большая разница между третьим и четвертым местом? Нынешнее «Динамо» все-таки уже два раза выигрывало бронзу и однажды было близко к золоту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх