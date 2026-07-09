Россияне все чаще выбирают смартфоны с искусственным интеллектом — статистика «Мегафона»

Смартфоны со встроенными функциями искусственного интеллекта становятся все популярнее в России. По данным «Мегафона», за год их доля в ассортименте оператора выросла с 6,5% до 16%, а продажи увеличились на 27%.
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