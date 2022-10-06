В Татарстане осудили "конкурентов" European Central Bank

Накануне в Зеленодольске огласили приговор по делу подпольной «фабрики» фальшивых купюр 200 евро. Главный фигурант до него не дожил, четверо остальных получили реальные сроки и один из них тут же был освобожден в связи с полным отбытием наказания.
Накануне в Зеленодольске огласили приговор по делу подпольной «фабрики» фальшивых купюр 200 евро. Главный фигурант до него не дожил, четверо остальных получили реальные сроки и один из них тут же был освобожден в связи с полным отбытием наказания.
Свежие комментарии