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В Татарстане осудили "конкурентов" European Central Bank

В Татарстане осудили "конкурентов" European Central Bank

Накануне в Зеленодольске огласили приговор по делу подпольной «фабрики» фальшивых купюр 200 евро. Главный фигурант до него не дожил, четверо остальных получили реальные сроки и один из них тут же был освобожден в связи с полным отбытием наказания.

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