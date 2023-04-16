Daily Storm

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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Он обменялся с патриархом Кириллом сувенирами — символами праздникаПрезидент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

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