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В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому при проверке документов

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому при проверке документов

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому во время проверки документов. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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