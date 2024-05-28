В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому при проверке документов

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому во время проверки документов. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии