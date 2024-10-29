Изнанка шоу-бизнеса, скандальная правда и провокационная тема: зачем смотреть сериал «Дайте шоу»

В онлайн-кинотеатре Иви 1 ноября выходит провокационный сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в роли известного артиста, которого обвиняют в изнасиловании молодой певицы – только не в зале суда, а в студии ток-шоу с громким названием «Правда».