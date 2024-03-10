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Военное обозрение

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Вертолёты морской авиации Китая

Вертолёты морской авиации Китая

В активно развивающихся ВМС НОАК эксплуатируются вертолёты китайского и российского производства. Ведутся исследования по адаптации для палубного базирования ударного вертолёта огневой поддержки десанта.

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