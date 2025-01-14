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"Вон из Армении, шакал": В Ереване набросились на Лукашенко, который сказал правду

"Вон из Армении, шакал": В Ереване набросились на Лукашенко, который сказал правду

Коллаж Царьграда Андрей Ревнивцев Всё больше сигналов, что Армению готовят на роль новой Украины. Туда постепенно стекаются силы, которые работают на майданизацию России, страна откровенно занимает прозападную позицию и уже де-факто вышла из ОДКБ.

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Комментарии
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401298 третьякова
наглядно показано армянинское айкью
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18 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Пипец армении. Скоро это стадо будет спасаться от голода и холода.
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17 час.
Eduard
Кто и шакал,так это продажные армяшки и их Никол Паршивян, Фамилия негодяю подходит!
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15 час.

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