"Вон из Армении, шакал": В Ереване набросились на Лукашенко, который сказал правду

Коллаж Царьграда Андрей Ревнивцев Всё больше сигналов, что Армению готовят на роль новой Украины. Туда постепенно стекаются силы, которые работают на майданизацию России, страна откровенно занимает прозападную позицию и уже де-факто вышла из ОДКБ.